Ekonomi Altının gram fiyatı 600e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının gram fiyatı 600'e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor

Altının gram fiyatı 600'e çıkınca her gelinin hayalini süsleyen 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı da 320 TL’ye yükseldi.

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Haber Merkezi İHA
Altının gram fiyatı 600e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor
Trabzon hasır

Son günlerde doların fiyatının 10 liraya ulaşmasının yanı sıra ons altın fiyatının da dolara eşlik etmesi ile birlikte altının gram fiyatında 600 liralar göründü. Bu durum düğün yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürürken, kuyumculara altın almaktan daha çok bugünlerde bozdurmaya gelenlerin sayısının daha fazla olduğu görülüyor.

İHA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, hem dolar hem de ons altının ikisi birlikte yükselmesi ile TL bazında altının gram fiyatının 600’e dayandığını söyledi.

İHA

"Biz de bu rakamları bekliyorduk ama mart-nisan ayları gibi olan beklentimiz çok hızlı gelişti" diyen Yazıcı, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşın coğrafi işaretli Trabzon hazır bileziği ve setini alım gücünün oldukça zayıfladığını belirtti.

İHA

Bu ürünlerin artık kadınların bilekleri, boyunlarından daha çok artık bu gidişle sadece vitrinleri süsleyeceğini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

  • "Altın fiyatlarının son dönemde yükselmesi nedeniyle Trabzon hasır bileziğini 8 ve 14 ayar ürünler şeklinde daha çok yapıyorduk. 2 hazır bilezik, bir gerdan ve küpelerden oluşan hasır setinin fiyatı daha düne kadar 50 bin TL’den başlarken 250 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyordu. Altının gram fiyatının 600 TL’ye yükselmesi ile bugün bu 50 bin liradan başlayanlar artık 65-70 bin liradan başlar hale geldi. Bunun da anlamı yüzde 30-35 civarında altına zam gelmesinde yüzde 40’lara varan fiyatları yükseldi. Orta seviyede bir hasır bileziğin fiyatı şuan 80-100 bin TL civarında. Geçmişte 250 bin liralık 21 çift sıra, hasır set , yüzükleri ve küpelerin fiyatı ise bugünlerde 320 bin liraya kadar çıkmış durumda. Trabzon’da düğün yapıyorsan hasır bileziksiz düğün olmaz, hasır bileziksiz gelin olmaz. Vatandaş bir şekilde borçlanarak hasır bileziği almaya çalışıyor."

İHA

Yazıcı, Türkiye’nin ülke olarak altın ihracatında bu yıl rekor kırdığını da hatırlatarak, "Trabzon hasır bileziği olarak bizim de bu ihracata yüzde 3-5 civarında katkımız vardır. Bunu daha yukarılara çekmek için uğraş sarfediyoruz. Bunun için fuarlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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