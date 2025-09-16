Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.