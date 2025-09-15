Piyasalar yön arayışını sürdürürken, Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Altın ve borsada tarihi seviyelere dikkat çeken Memiş, yatırımcılara panik yerine sabır çağrısı yaptı. Özellikle Çarşamba gününün kritik önem taşıdığını belirten Memiş, altın, borsa ve gümüş gibi birçok yatırım aracı için öngörülerini paylaştı. Peki, altın yıl sonu ne kadar olacak, alım tarihi mi satım tarihi mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

1 /7 Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların puslu havasının sürdüğünü belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya kanalında değerlendirmelerde bulunan Memiş, eline yeni para geçenlerin acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Gram altının tarihi zirvede olduğunu hatırlatan analist, sabırlı olunması gerektiğini ve fırsatların kar satışlarıyla geleceğini söyledi.

2 /7 Memiş, “Geçen hafta borsada sert düşüşler yaşandı. 10,650 puan seviyesinden yüzde 50 alım yapmıştık, sonrasında 10,350 puana kadar geriledi. O yüzden buyurun fırsat işte. Kademeli topla, kademeli topla. Yüzde 50 su içtik. Yüzde 25 damlaya damlaya koyduk. Yüzde 25 de kenarda bekliyor. O beklediğimiz seviyelere tekrar gerilesin” ifadelerini kullandı.

3 /7 Kripto paralara da değinen Memiş, Bitcoin’de 107-108 bin dolar seviyelerinden alım fırsatı olduğunu belirterek, 116 bin dolara yükselişi hatırlattı. Ancak asıl kritik tarihin çarşamba olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki hafta Fed faiz kararını açıklayacak. Haftayı çarşambadan önce ve sonra diye ayırıyoruz” dedi.

4 /7 Altın yatırımcılarına ise Kasım ayına kadar sabırlı olma çağrısı yapan Memiş, “Geçen hafta ons altın 45 yılın zirvesini, gram altın ise tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ama kar satışları düzenli olarak gelecektir.

5 /7 Elinde altın olan panik yapmasın, Kasım’a kadar malda bekliyoruz. Eline yeni para geçenler ise kar satışlarını fırsat olarak değerlendirecek” dedi.

6 /7 Gram altında 4900 TL altına sarkmalarda 4850-4800 seviyelerinin takip edileceğini aktaran analist, 2026 yılı için 6000-6350 lira hedefi verdi. Ons altında ise 4000-4250 dolar aralığının öne çıktığını belirtti.