Altyapısı tamamlandı: Bakan Bolat genç girişimcilere yönelik Melek Yatırımcı Ağı Platformu'nu duyurdu

Bakan Bolat, “Her ailede, her şirkette, her kurumda, her ülkede olduğu gibi bizim de ülkemizin sıkıntıları var. Her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor. İşte yakın tarihimizde, son 4 yıl içinde 100 yılda bir olan büyük bir salgın felaketiyle karşılaştık. 20 milyon insan öldü dünyada. Türkiye 100 bin can kaybıyla ve ekonomisini de başarılı bir şekilde yöneterek, bu salgını en az hasarla atlatmayı başardı. O bitti bu sefer aşırı talep ve tedarik zincirlerinin ve lojistiğin aksaması nedeniyle enflasyon canavarı ortaya çıktı. Derken Rusya, Ukrayna arasında bir mini dünya savaşı çıktı. Her ikisi de yanı başımızda komşumuz. Gıda fiyatları ve enerji fiyatları 4-5 katı arttı. Bütün bunları atlattık derken Anadolu coğrafyasının 800 yılda karşılaştığı en yıkıcı deprem felaketiyle karşılaştık. 11 vilayeti sarstı. Ve Türkiye topraklarının 6 buçukta birini ve 13.5 milyon vatandaşımızı etkiledi. Biz daha 5 gün önce Maraş ve Kahramanmaraş ve Hatay'daydık 15-16'şar, saat incelemeler yaptık, denetlemeler yaptık. Toplantılar yaptık. Ateş düştüğü yeri yakar arkadaşlar. Oradaki durumu görünce oradaki vatandaşlarımızın tabii karşı karşıya olduğu sıkıntıları görünce devlet ve millet olarak 6 aydan bu yana sergilediğimiz dayanışma ruhunun ve dayanışma faaliyetlerinin daha da arttırarak devam etmesinin önemini bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. 104 milyar dolar bir maliyet var, bu depremin olarak arkadaşlar bu 104 milyar dolar şu demek; 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç bütçesinin yüzde 45'i demek. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin yüzde 45'inin oraya harcanmasıyla ancak bu yıkımı ortadan kaldırılabiliriz. O şehirlerimiz eskisinden daha güzel daha canlı ve yaşanabilir halde devam eder" şeklinde konuştu.