"SUV olarak bildiğiniz model bir süre devam edecek. Tabii markanın nihayetinde tasarım yöneticileri var, makul sürelerle bu modelleri tüm markalar gibi Togg da güncelleyecektir. Ama sedan modeli de çok merak ediliyor ve bekleniyor, zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru tanıtılmaya başlanacak. Sedan modeli ve sonrasında da sanırım 2025'in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelmiş olacak. Tabii ki tek bir yüzle, tek bir modelle değil diğer markalar gibi farklı segmentlere hitap eden modellerle Togg, küresel rekabet yolculuğuna devam edecek."