Bakan Bolat 'uzlaştık' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB arasında yeni dönem

"Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık. Türkiye ile AB arasında Ticaret Çalışma Grubu kapsamında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması öncesinde bekleyen mevcut teknik konularımızı ve işbirliği fırsatlarını ele alacağız, akabinde ticaretimizde tüm alanlarda güçlü bir diyalog için yakın temasta olacağız."