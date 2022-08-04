Ekonomi Amasyada jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Amasya'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Amasya'da 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. Muhammen bedelleri 76 bin 500 lira ile 244 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 16 Ağustos'ta 10.20-10.50 saatlerinde Amasya İl Özel İdaresi Encümen Odası'nda yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Amasyada jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
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Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez, Suluova ve Merzifon ilçelerinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 76 bin 500 lira ile 244 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 16 Ağustos'ta 10.20-10.50 saatlerinde Amasya İl Özel İdaresi Encümen Odası'nda yapılacak.

Şartnameler, bedelleri karşılığında Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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