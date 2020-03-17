Ekonomi Amazon koronavirüs ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Amazon koronavirüs ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

100 bin yeni personel alınacak

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

ABD'de panik büyüyor: Ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi
DÜNYA
ABD'de panik büyüyor: Ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi

350 milyon dolarlık yatırım


Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 avro artırılacağı kaydedildi.

Karantinadan tepki videosu

Karantinadan 'tepki' videosu

'​Bir hainin paylaştıklarına mukabil çekiyorum...'
Toplam vaka 47 oldu

Toplam vaka 47 oldu

Hastaların geldiği ülkeler de açıklandı.
Eşgüdüm toplantısı!

Eşgüdüm toplantısı!

Erdoğan konavirüse karşı yeni adımları açıklayacak
'Korona tedavisi <br>uyguluyorlar'

'Korona tedavisi
uyguluyorlar'

Ünlü sunucu hastaneden video yayınladı
İki ülke <br>sınırlarını kapattı

İki ülke
sınırlarını kapattı

Fransa ise serbest dolaşımı sınırlandırdı.
Provakatörler gözaltında

Provakatörler gözaltında

​İçişleri, provokatif koronavirüs paylaşımlarını tespit etti.
Yüzde 60'ına <br>bulaşmasını bekleyecekler

Yüzde 60'ına
bulaşmasını bekleyecekler

​İngiltere'den koronavirüse karşı tepki çeken strateji.
Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

Tüm mekanlar kapatılacak

Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi.
Şarkı söylenen <br>balkonların perde arkası

Şarkı söylenen
balkonların perde arkası

​Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'da bu hastaneyi açmak istiyorlar.
Petrol alev alev

Petrol alev alev

Brent petrol çakıldı: ​2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düştü.
Rusya kepenk indirdi!

Rusya kepenk indirdi!

​Raflar boşaldı, bazı marketlerin kapısına kilit vuruldu...
Cemaatle <br>namaza ara!

Cemaatle
namaza ara!

'Peygamberimiz döneminde benzer tedbirler alınmıştı.'
'İngiliz itirafları'

'İngiliz itirafları'

'Ne ekipman var ne personel, tükendik'
'Bir kaç bin Türk...'

'Bir kaç bin Türk...'

Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek.
Yargıda<br>önlemler serisi

Yargıda
önlemler serisi

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül alınan önlemleri açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.