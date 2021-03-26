Amazon'un yalanı ortaya çıktı: Şişeye tuvalet skandalından haberdarlarmış

Yoğun çalışma temposu nedeniyle eleştirilen hedefi olanAmazon'un çalışma koşullarına dair skandalları devam ediyor.

Bazı Amazon işçilerinin tuvalete gitmeye vakit bulamadıkları için şişelere işedikleri iddia edilmişti. Amazon uzun süredir bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu.

The Intercept, şirket içi bir yazışmayı ortaya çıkardı.

Geçen sene çalışanlara gönderilen bir elektronik postada Amazon'un bölge müdürü "Torbalara dışkılamayın" uyarısı yapıyor. Postanın devamında idrar dolu şişeleri poşetlerin içine bırakılmaması uyarısı yapılıyor.

Ayrıca Amazon yöneticisi uyarı mesajında bu olayın çok kere tekrarlandığını belirtiyor. Öte yandan The Intercept'in konuştuğu Amazon depo işlerinden biri şişeye tuvalet alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan çalışan, Amazon'un işçi eğitimlerinde sürekli bu konuya değindiğini de belirtti.

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Konuya ilişkin tecrübelerini paylaşan eski bir Amazon işçisi, sadece 30 dakikalık ücretli mola verildiğini belirterek, "Bunu kullandığımız takdirde ne kadar hızlı çalışırsak çalışalım, işlerimizi yetiştiremiyoruz" dedi.

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı. Bezos'un 183 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Covid-19 pandemisi döneminde Jeff Bezos servetine 70 milyar dolar kattı.

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