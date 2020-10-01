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Ekonomi American ve United Airlines 32 bin kişiyi kovacak Tarihin en kötüsü
DÜNYA EKONOMİSİ

American ve United Airlines 32 bin kişiyi kovacak: Tarihin en kötüsü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hava yolu şirketlerini de olumsuz etkiledi. Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'dan sonra şimdi de ABD'li şirketler iflasın eşiğine geldi. American Airlines ve United Airlines, 32 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Yetkililer, bu durumun havacılık tarihindeki en kötü iş kayıplarından biri olacağını söyledi.

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Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Birçok ülkede havacılık şirketleriyle ilgili iflaslar ve işten çıkarmalar arka arkaya geliyor. Uçuşların azaldığı bir süre tamamen durduğu bu zor süreçte son olarak ABD'li iki havayolu şirketi işten çıkarmalarını duyurdu. American Airlines ve United Airlines, 32 bin kişiyi işten çıkartacaklarını açıkladı. İki şirket bir süredir, kurtarma yardımı alabilmek için görüşmeler yürütüyordu.

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Önlenebilme umudu var

CNN International'ın haberine göre; işten çıkartılacak 32 bin kişi şirketlerin iş gücünün yüzde 13'üne denk geliyor. American Airlines, bin 600'ü pilot toplamda 19 bin kişiyi ve United ise 13 bin çalışanını işten çıkaracak. American Airlines CEO'su Doug Parker CNN'e yaptığı açıklamada, havayolu şirketinin Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bir anlaşmaya varabileceğine dair işaretler görmesi halinde işten çıkarmaların önlenebileceğini umduğunu söyledi.

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