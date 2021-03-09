Ekonomi Anadolu Farm davasında önemli gelişme Tahliye edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Anadolu Farm' davasında önemli gelişme: Tahliye edildi

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Firma yöneticisi tutuklu sanık İsa Karademir'in tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
'Anadolu Farm' davasında sanık Karademir'e tahliye.
'Anadolu Farm' davasında sanık Karademir'e tahliye.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsa Karademir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı, tutuksuz bazı sanıklar, müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Karademir, bilirkişi raporundaki bazı rakamlarla müştekilerin oyuna yatırdıkları paraların birbirini tutmadığını iddia etti.

Üyelerinin yatırdığı parayla yaptıkları yatırımları anlatan Karademir, yatırımların gerekli haciz tedbirleri uygulanmadığı için yağmalandığını ileri sürerek, aldığı otomobilin de Diyarbakır yolunda parçalanmış halde bulunduğunu anlattı.

  • Sanık avukatı da aslında olayın ticari ihtilaftan kaynaklı olduğunu, mağdur olanların icraya başvurabileceklerini veya alacak davası açabileceklerini, birçok müşterinin bundan faydalandığını, konunun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesinin hukuki nitelendirme anlamında yanlış olduğunu savundu.

''Bir yere kaçmıyoruz'' dedi, kaçarken yakalandı
EKONOMİ
''Bir yere kaçmıyoruz'' dedi, kaçarken yakalandı

Davada bazı müştekiler de şikayetlerini çektiklerini belirtti.

  • Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Karademir'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

Anadolu Farm'ın 'kasası' da yakalandı
EKONOMİ
Anadolu Farm'ın 'kasası' da yakalandı

Olay

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, Karademir dışındaki tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

20 çeşit sanal inek ile yüzde 200 kar vaad etmişler
EKONOMİ
20 çeşit sanal inek ile yüzde 200 kar vaad etmişler

İkinci 'Çiftlik Bank' vakası: 50 milyon liralık vurguna polis darbesi
OYNAT 00:59
İkinci 'Çiftlik Bank' vakası: 50 milyon liralık vurguna polis darbesi
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyledikten sonra ilk siparişleri teslim ederek güven kazanan daha sonra yüklü siparişler alarak yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolan sevgili çift, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lüks bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyon anı kameralara yansırken, yaklaşık 8 ay boyunca 200'e yakın kişiyi dolandırdığı öğrenilen çiftin Ukrayna'ya kaçtığı ancak ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiği sonrasında ise lüks bir otele yerleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan sevgili çift sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 02:21
'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı.

Çiftlik Bank'ın reklamı
OYNAT 01:36
Çiftlik Bank'ın reklamı
Çiftlik Bank reklamı televizyonlarda da gösterilmişti.


Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.