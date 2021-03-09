'Anadolu Farm' davasında önemli gelişme: Tahliye edildi

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsa Karademir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı, tutuksuz bazı sanıklar, müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Karademir, bilirkişi raporundaki bazı rakamlarla müştekilerin oyuna yatırdıkları paraların birbirini tutmadığını iddia etti.

Üyelerinin yatırdığı parayla yaptıkları yatırımları anlatan Karademir, yatırımların gerekli haciz tedbirleri uygulanmadığı için yağmalandığını ileri sürerek, aldığı otomobilin de Diyarbakır yolunda parçalanmış halde bulunduğunu anlattı.

Sanık avukatı da aslında olayın ticari ihtilaftan kaynaklı olduğunu, mağdur olanların icraya başvurabileceklerini veya alacak davası açabileceklerini, birçok müşterinin bundan faydalandığını, konunun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesinin hukuki nitelendirme anlamında yanlış olduğunu savundu.

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Davada bazı müştekiler de şikayetlerini çektiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Karademir'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

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Olay

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, Karademir dışındaki tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

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OYNAT 00:59 İkinci 'Çiftlik Bank' vakası: 50 milyon liralık vurguna polis darbesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyledikten sonra ilk siparişleri teslim ederek güven kazanan daha sonra yüklü siparişler alarak yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolan sevgili çift, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lüks bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyon anı kameralara yansırken, yaklaşık 8 ay boyunca 200'e yakın kişiyi dolandırdığı öğrenilen çiftin Ukrayna'ya kaçtığı ancak ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiği sonrasında ise lüks bir otele yerleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan sevgili çift sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. BiP'te paylaş

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