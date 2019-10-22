Anadolu Yakası otelleri, toplantıların yeni üssü oldu​

Bu yıl turizmde başarılı bir yıl geçirdiklerini ve son çeyrekte ciddi bir toplantı talebi aldıklarını kaydeden Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye Genel Müdürü Alp Atilla, şunları söyledi:

“Son çeyrekte, toplantı taleplerinde ciddi bir artış bulunuyor. Eylül ayında başlayan ve Ekim ayında yoğunlaşan toplantı talepleri, genellikle eğitim bazlı olup, yanı sıra şirket bütçe toplantıları ve lansmanlar olarak devam ediyor. Yerli şirketlerimizin yanı sıra, özellikle global şirketlerden yoğun talepler gerçekleşiyor. 2020 yılında toplantıların daha da artacağını gözlemliyoruz” dedi.

Eylül ayında başlayan ve Ekim ayında yoğunlaşan toplantı talepleri, genellikle eğitim bazlı olup, yanı sıra şirket bütçe toplantıları ve lansmanlar olarak devam ediyor.

Sağlık turizminde, Kuzey Avrupa ülkelerinden talep mevcut

Hem konum, hem verdikleri hizmet nedeniyle sağlık turizminde yoğun talep aldıklarını belirten Alp Atilla, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemiz sağlık turizmine yoğun bir talep var. Otelimiz, hem konumu, hem sağlık turizmi için gelen misafirlerimize verdiğimiz servis kalitesi, hem de Canpark AVM ile aynı kompleks içinde olmamız nedeniyle tercih edilen bir marka oldu. Estetik ve saç ekiminin yanında, onkoloji tedavileri, diş tedavileri için gelen misafirlerimiz bulunuyor. Misafirlerimizin çoğu Kuzey Avrupa, İspanya, Balkan ülkelerinden geliyor” diye konuştu.

Hem konum, hem verilen hizmet nedeniyle sağlık turizminde yoğun talep geliyor.

Anadolu Yakası, turizm açısından hareketli ve başarılı bir yıl geçiriyor

Anadolu Yakası’nın turizm açısından hareketli bir bölge olduğunu anlatan Alp Atilla, şunları kaydetti:

“Bu yıl, çok iyi bir 9 ay geçirdik. Geçtiğimiz yıla göre, hem doluluğumuzu, hem gelirimizi ciddi oranda artırdık. Yaz aylarında, Kuveyt, BAE, Katar, Lübnan, İran ağırlıklı olmak üzere misafirlerimizi ağırladık. Sağlık turizmi için Kuzey Avrupa, Balkan ülkeleri, Amerika, İspanya gibi birçok ülkeden konuklarımızı misafir ettik. Yılın son çeyreğinde ise, özellikle toplantılar noktasında yoğun bir ilgi görmekteyiz. Özetle, bu yıl Anadolu Yakası, turizm açısından hareketli ve başarılı bir yıl geçiriyor. Anadolu Yakası’ndan, Avrupa Yakası’nın tarihi bölgelerine gitmek, metro ve tekne seyahati ile kısa zamanda ve çok da keyifli oluyor. Ayrıca, Bursa bağlantılı ve Sapanca programlı gruplar, Anadolu Yakası otellerini tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

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