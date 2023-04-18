AnadoluJet'in Ankara-Taşkent seferini yapan ilk uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Basına açıklama yapan Büyükelçi Bekar, Ankara ve Taşkent arasındaki uçuşların ilk defa gerçekleştirilmekte olduğunu ve haftada bir kez düzenleneceğini kaydederek, ileride Özbek havacılık şirketinin de bu güzergahta uçuşlara başlamasını beklediklerini belirtti.

Bekar, böylelikle iki dost ülkenin başkentlerini bağlayan yeni uçak seferinin başlamış olduğunu belirterek, "Bu uçuşla birlikte Türkiye ile Özbekistan arasında zaten her alanda var olan ilişkiler daha da ileri bir seviyeye çıkacaktır. Çünkü, başkentler arasında doğrudan uçuş imkanı elde etmek önemli bir fırsattır." dedi.