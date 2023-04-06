Ankara-Sivas YHT hattı ne zaman açılacak?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projedeki son durum ile yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete alınacak diğer ulaşım projeleriyle ilgili merak edilenleri NTV'ye anlattı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;





İstanbul- Sivas arası hızlı trenle 6 saate düşecek





Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız ülkemiz ve milletimizin sabırsızlıkla beklediği dev projelerimizden biri. Artık açılışına sayılı günler kaldı. 400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı tren hattımız Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak. Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforuyla tanıştıracağız. 1,4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşürecek. İstanbul-Sivas arası 6 saate, Ankara-Sivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. 400 kilometrelik hattın içinde 49 tane tünel, 49 tane de viyadük var. Hızlı tren hattı Bakü'ye kadar uzanacak.

Ramazan bayramı sonrası açılacak





Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni Bölgesi'nde, en uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli/Kırıkkale’de inşa ettik. 89 metre yükseklikle Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü de Elmadağ’da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulamasına imza attık. Projenin 315 kilometrelik Balışeyh-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmaları daha önceden tamamlamıştık. Şu anda 78 kilometrelik Kayaş-Balışeyh arasındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Kayaş-Sivas arası altyapı işlerinin tümünü bitirdik. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geldik. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışımızı Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için yoğun bir mücadele veriyoruz.Ankara-Sivas YHT hattı Ramazan Bayramı'ndan sonra açılışını yapacağız. Bayramdan sonra Sivaslı bir kardeşimiz İstanbul'daki evine hızlı trenle kesintisiz ulaşmış olacak. Sivas ve İstanbul arasında hızlı trenle 6 saatlik bir yolculuk olacak.





Başakşehir- Kayaşehir metro hattı





Başakşehir-Kayaşehir arasındaki 6,2 kilometrelik bir hattımız var. 2020 yılında biz bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devraldık. 2 hafta içinde bu hattın da açılışını yapacağız.





AKM-GAR-Kızılay metro hattı





Ankara'daki bütün metroları birbirine bağlıyoruz. AKM-GAR-Kızılay hattını bayrama kadar hizmete alacağız.





Kalkınma Yolu Projesi





Kalkınma Yolu Projesi ile Hint Okyanusu'ndan, Basra Körfezi, Bağdat ve Musul üzerinden Türkiye'ye gelecek olan 1100 kilometre uzunluğunda hem otoyol hem de demiryolu hattı kuruyoruz. Projeyle Basra Körfezi'ni ve Körfez ülkelerini Akdeniz'e, Avrupa'ya, Karadeniz'e ve Kafkaslara bağlamış olacağız.







