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Ekonomi Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek

Sivas Valisi Salip Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Proje, Sivas ile Ankara arasındaki ulaşımı 2 saate indirecek.

Haber Merkezi İHA
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Sivas ile Ankara arasındaki ulaşımı 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İHA
Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Ayhan yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz yüksek hızlı tren projesi ile ilgili hummalı bir çalışma var. Çalışmalar koronavirüsle mücadele de çok az etkilendi. Ama inşaat hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah 2020 yılı içerisinde güzel bir törenle, büyüklerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz“ dedi.

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