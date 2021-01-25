Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının testleri başladı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında, performans testlerini yapacak tren, saat 08.00'de Ankara Garı'ndan hareket etti.

Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.

YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşması planlanıyor. Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun şunları kaydetti:

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“Ankara-Sivas arası yaklaşık 405 km’lik bir güzergah. Zorlu coğrafyalardan geçtik. Ama İnşallah sona yaklaştık. Özellikle elektrifikasyonda önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda sahadaki imalatı yapılan kesimlerle trenin etkileşimini görmek üzere hızlı trenimizle Sivas’a gideceğiz. Çok heyecanlıyız.”

EKONOMİ TCDD bu yıl Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira harcayacak