Ekonomi Antalya Havalimanı ihalesine yoğun ilgi 8,5 milyar avro güven göstergesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya Havalimanı ihalesine yoğun ilgi: 8,5 milyar avro güven göstergesi

Antalya Havalimanı işletme hakkı 8.5 milyar avroya yenilendi. 2.1 milyar avronun peşin ödeneceğini vurgulayan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yapılan ihale ülkemizin ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Antalya Havalimanı ihalesine yoğun ilgi: 8,5 milyar avro güven göstergesi ​​
Antalya Havalimanı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesi ile ilgili bilgi verdi. İhalenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihalede 8 firmanın dosya satın aldığını, iki firmanın teklif verdiğini aktardı.

Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

2,1 MİLYAR AVRO PEŞİN ÖDENECEK

Karaismailoğlu, Vnukovo-INTEKAR Yapı ile TAV-Fraport AG iş ortaklığı gruplarının teklif verdiği ihalenin 12 tur sonunda 7 milyar 250 milyon avro ile en yüksek teklifin TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığından geldiğini, bu bedelin KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon avro olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’i peşin ödenecek. Bu bedel KDV birlikte 2 milyar 138 milyon avroya tekabül ediyor. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan dönemi kapsıyor” dedi.

765 MİLYON AVRO YATIRIM

İhaleyi alan iş ortaklığının 765 milyon 252 bin 109 avro yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, “Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak” bilgisini verdi. İhaleye katılan firma ortaklarının yabancı yatırımcı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, ihaleye Türk, Fransız ve Alman ortaklığı ile Türk-Rus ortaklı şirketlerin katılmasının ekonomiye olan güvenin ve ilgisinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yatırım ihtiyacı YİD’le hızlı karşılanıyor

Yap-işlet-devret modeliyle yatırım ihtiyacının daha hızlı karşılandığını dile getiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Ülkemiz de gelir elde ediyor. Türkiye’nin, kararlı ve dinamik bir şekilde koşması gerekiyor. Bu bir maraton, en iyi enerji kaynaklarını kullanarak ön sıralara doğru istikrarlı bir ilerleme gerçekleştirmesi lazım” ifadelerini kullandı. Turizm hareketliliğinin artarak devam edeceğinin belirten Karaismailoğlu “Geleceğin Türkiye’sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya’nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün” dedi.

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