Ekonomi Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira Üretim miktarı 6 bin tona kadar yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya heberleri: Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira

Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira: Üretim miktarı 6 bin tona kadar yükseldi

Antalya'da 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkat, meyve vermeye başladı. Önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat, artık bahçelerde üretiliyor ve toplam üretim miktarı 6 bin tona kadar yükseldi. Kilosu 20 TL'ye alıcı bulan kamkat, ilk defa kuru meyveye de dönüştürüldü.

Haber Merkezi DHA
Portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden kamkat, 'turunçgillerin mücevheri' veya 'altın portakal' olarak anılıyor.
Portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden kamkat, 'turunçgillerin mücevheri' veya 'altın portakal' olarak anılıyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM), Türkiye'ye uzun yıllar önce yurtdışından getirdiği ve son yıllara kadar peyzaj ve süs amaçlı kullanılan kamkatın yenilebilir olması nedeniyle Antalya bölgesinde bahçe üretimi yaygınlaştı. Turunçgillerin en küçük meyvesi olan kamkatta sezon başladı. BATEM'e ait narenciye bahçelerinde yıllık 10 tona yakın meyve toplanırken, il genelindeki üretiminin ise 6 bin tona ulaştığı açıklandı. Kamkat, bu yıl kilogramı 20 TL'den satışa sunuluyor.

Altın portakal


BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden kamkatın, 'turunçgillerin mücevheri' veya 'altın portakal' olarak anıldığını söyledi.

Narenciye ihracatını limon sırtladı
EKONOMİ
Narenciye ihracatını limon sırtladı

Ünlü, biçiminin limona, renginin de portakala benzediğini aktardı. Limon ve portakal kabuğu soyularak yenilirken kamkatın kabuğunu soymadan yenilebildiğini kaydeden Ünlü, "Kokusu bergamotu andırır. Elinizde tuttuğunuzda uzun süre kokusu gitmez" dedi.

DHA
Turunçgillerin en küçük meyvesi olan kamkatta sezon başladı.

Bilim dünyasındaki ismi 'Fortunella'

Kamkatın bilim dünyasında 'fortunella' olarak adlandırıldığını belirten Ünlü, "Fortunella adını, 1812-1880 yılları arasında İskoçyalı bahçecilik uzmanı Robert Fortune'nin soyadından alıyor. Fortune, Çin'de yaşadığı yıllarda sürekli ilginç bitkileri toplamış ve İngiltere'ye götürmüş. Batı dünyası bu birikimin içinde yer alan kamkatla, Fortune sayesinde tanışmış. Turunçgillerin atası olan kamkatın peyzaj, süs amaçlı kullanılırken son yıllarda artık tüketimi de ciddi oranda arttı" diye konuştu.

DHA
BATEM'e ait narenciye bahçelerinde yıllık 10 tona yakın meyve toplanırken, Antalya genelindeki üretiminin ise 6 bin tona ulaştığı açıklandı.

Kamkat bahçeleri kuruluyor

Kamkatın narenciyeler içinde soğuğa en dayanıklı tür olduğunun belirlendiğini anlatan Ünlü, "Antalya bölgesinde kamkat üretimi hızla artmaya başladı. Şimdi portakal bahçesi gibi kamkat bahçeleri kuruluyor. Kamkatı yaş olarak tüketebildiğimiz gibi kurusu da yapılıyor. Ürünleri işleyip bir katma değer getirdiğiniz zaman ülke ekonomisine daha çok katkı sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Kamkat, bu yıl kilogramı 20 TL'den satışa sunuluyor.

Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira
EKONOMİ
Portakalın kilosu 1 lira kabuğu 6 lira

BATEM'in üretimi 10 ton

Özellikle Serik bölgesinde kamkat bahçeleri kurulduğuna işaret eden Ünlü, “BATEM olarak yıllık 10 tona yakın ürün satışımız var. Bölgedeki üretim ise 6 bin tona yakın. Çoğunu yaş, işlenmemiş olarak satıyoruz. Pazarlarda da görüyorsunuzdur, kilosu 10-20 lira arasında talep bulan bir ürün. Özellikle kasım- aralık ayları narenciye üretiminde hasat mevsimidir ve kamkat hasadı da başladı. C vitamini açısından çok yüksek besin değerine sahip. Portakal gibi soyma zahmeti yok. Rahatlıkla ısırarak, kabuğuyla yenilen bir tür" şeklinde konuştu.

DHA
Portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden kamkatın, 'turunçgillerin mücevheri' veya 'altın portakal' olarak anılıyor.


Kuru meyve olarak da tüketiliyor

Daha uzun süre saklanabilmesi için kamkatı fırında kurutarak, kuru meyve satışı yaptıklarını da söyleyen Ünlü, “Evlerde hobi amaçlı saksıda üretimi yaygınlaştı. Çok büyük ağaç olmadığı için gerekli sıcaklık ortamı sağlandığında ev içi veya balkonda yetiştirilebiliyor. Antalya dışından da çok talep var. Çünkü eksi 10 dereceye kadar dayanıklı ve fidan satışlarımız 15 TL'den başlıyor" dedi.

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