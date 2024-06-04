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Ekonomi

Antalya'dan yeni turizm rekoru: Yılın ilk 5 ayında 4 milyon ziyaretçi ağırladı

Dünyanın en gözde şehirlerinden Antalya, yılın ilk 5 ayında 4 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'ya en çok ziyaretçi Almanya'dan gelirken Rusya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

16:01 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:03 - 4/06/2024 Salı
AA
Antalya'nın yılın ilk 5 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 arttı.
Antalya'nın yılın ilk 5 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın yılın ilk 5 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 arttı.


Turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı rekorunu tazeleyen Antalya, ilk 5 ayda 3 milyon 959 bin 267 ziyaretçi sayısına ulaştı.


Yılın ilk 5 aylık döneminde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, ilk sıradaki yerini bu sene de korudu.


Antalya'ya en çok ziyaretçi 974 bin 272 ile Almanya'dan gelirken Rusya 857 bin 862 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 451 bin 341 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.


Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Belçika ve Fransa takip etti.


Geçen yılın aynı dönemine göre, ana pazar ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında Almanya yüzde 18, Rusya yüzde 9, İngiltere yüzde 28, Polonya yüzde 35, Hollanda yüzde 16, Kazakistan yüzde 12, Ukrayna yüzde 59, Belçika yüzde 12 ve Fransa da yüzde 39 oranında artış kaydetti.



Rusya mayısta Almanya'nın önüne geçti

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları ve antik kentleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Antalya, mayıs ayında da ziyaretçi sayısında rekor kırdı.


Bu yılın mayıs ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,72 artarak 1 milyon 892 bin 302 oldu.


Mayısta kente en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya'nın önüne geçen Rusya'dan Antalya'ya 491 bin 78 ziyaretçi geldi.


Almanya 434 bin 609 ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, İngiltere ise 185 bin 221 ziyaretçi ile üçüncü oldu.


Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Romanya ve Belarus (Beyaz Rusya) ise İngiltere'nin ardından sırasıyla geçen ay Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı.


Geçen yılın aynı dönemine göre, mayıs ayında ana pazar ülkelerden Rusya yüzde 26, Almanya yüzde 14, İngiltere yüzde 23, Polonya ve Hollanda yüzde 38, Kazakistan yüzde 11, Ukrayna yüzde 66, Romanya yüzde 45 ve Belarus da yüzde 36 oranlarında artış kaydetti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Yurtdışından rezervasyona "milliyet farkı" alan otele ceza geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde 2024 yılı ilk çeyrek turizm rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gündem olan Antalya'daki bir otelin, yurtdışından rezervasyon yapan Türk müşterisinden "milliyet farkı" adı altında ek ücret alması ile ilgili konuşan Ersoy, "İlgili otelde bakanlığımızca denetim yapıldı. İnceleme sonucunda misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edilmesinden sonra "milliyet farkı" şeklinde haksız bir gerekçeyle 120 euro karşılığında 4 bin 778 lira ücret farkı alınması sebebiyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi ve firma tarafından da alınan ücret farkı misafire iade edildi." ifadelerini kullandı.


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#turizm
#Antalya
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