Ekonomi Antalyaya 15 günde bir milyon turist geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'ya 15 günde bir milyon turist geldi

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya'ya yılbaşından 15 Ağustos'a kadar hava yoluyla 4 milyon 351 bin turist geldi. Sadece son 15 günde bir milyon kişi şehre adım attı. Şehre en çok Rusya'dan turist geldi. İki milyona yakın Rus turistin tercihi Antalya oldu.

Haber Merkezi DHA
Antalyaya 15 günde bir milyon turist geldi
Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre yılbaşından 15 Ağustos'a kadar hava yoluyla kente gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 kişiye yükseldi. Ağustos ayının ilk yarısında ise bir milyona yaklaştı.

SALGININ ETKİSİ SİLİNİYOR

Geçen yıl özellikle turizm sektöründe ciddi kayba neden olan koronavirüs sürecinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı Haziran ayında başlattığı konaklama tesisleri ve turizm işletmelerindeki 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' ile Türkiye turizmi 2021 yılında yeniden yükselişe geçti.

DÖRT MİLYON BARAJI AŞILDI

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden turizmde, Türkiye'de en çok turistin ağırlandığı Antalya'da 15 Ağustos tarihi itibarıyla 4 milyon barajı da aşıldı. Antalya'ya yılbaşından 15 Ağustos'a kadar havayoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 kişiye ulaştı.

RUSLAR İLK SIRADA

Antalya'ya bu yıl gelen toplam turistin 2 milyona yakınını ise ilk sıradaki Ruslar oluşturuyor. Geçen senenin aynı dönemine göre artış yüzde 306 oldu.

İKİ HAFTADA 1 MİLYON KİŞİ

Verilere göre 1- 15 Ağustos tarihleri arasında kente havayoluyla gelen turist sayısı 957 bin 197 kişiye ulaştı. Geçen yıl ağustos ayının aynı dönemine göre artış oranı yüzde 203 oldu. Ağustos ayının 15 günlük döneminde kente gelen günlük turist sayısı ortalaması ise 64 bine yaklaştı.

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