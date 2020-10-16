Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Son 30 gün Antalyaya bir milyon turist bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'ya sezonu 4 milyon turistle kapatacak

Son 30 gün: Antalya'ya bir milyon turist bekleniyor

Koronavirüs sürecinde "güvenli tatil"in adresi olan Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı bu yıl 3 milyonu geçti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise sezonun kapanması için son bir ay kaldığını ve bu zaman diliminde 1 milyon turist beklediklerini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "güvenli tatil"in adresi olan Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı bu yıl 3 milyonu geçti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, Kovid-19 döneminde "Güvenli Turizm Sertifikası" programıyla cazibesini daha da artırdı. Dünyada turizmin durma noktasına geldiği süreçte Antalya, Akdeniz ülkeleri arasındaki destinasyonlardan en fazla yabancı turist ağırlayan turizm merkezi oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, bu yıl kente 160 ülkeden 3 milyon 22 bin 93 turist geldi. Sadece ekimin ilk 15 gününde 445 bin 556 yabancı turist, sağlıklı ve güvenli tatil için Antalya'yı tercih etti.

Rusya'dan 15 günde 251 bin 647 turist geldi

Kente turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada büyük bir farkla Rusya yer aldı. Rusya'dan ocaktan bu yana gelen turist sayısı 1 milyon 252 bin 478 oldu. Sadece 1-15 Ekim döneminde ise Rusya'dan 251 bin 647 ziyaretçi, tatil için Antalya'ya geldi.

  • İkinci sırada ise 516 bin 840 turistle Ukrayna bulunuyor. Ukrayna'dan 15 günde gelen misafir sayısı 68 bin 651 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'dan 311 bin 281, İngiltere'den 205 bin 941 ve Polonya'dan 76 bin 366 turist güvenli tatil için Antalya'yı tercih etti.

Belarus, İsviçre, Moldova, Romanya ve Kazakistan da en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk onda yer aldı.

"Yaklaşık 4 milyon misafirle sezonu bitirebiliriz"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, turizmin dünya nüfusunun 5'te birini doğrudan etkileyen bir sektör olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde tüm turizm ülkelerinde ciddi kayıplar yaşandığını aktaran Yavuz, hem tatilcilerin hem de sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunun Kovid-19 döneminde bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Yavuz, 2020'den çıkarılacak çok ders olduğunu, kalıcı kriz yönetiminin oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Antalya'nın her şeye rağmen 1 Ocak-15 Ekim döneminde Kovid-19'un gölgesinde 3 milyon turisti ağırlamasının önemli bir başarı olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Önümüzde bir ay kaldı. Antalya'da 15 Ekim-15 Kasım dönemini de 1 milyon turistle kapatabiliriz. Yaklaşık 4 milyon misafir sayısıyla sezonu bitirebiliriz. Günlük gelişler ve ülkelerdeki durumlardan yola çıkarak bu öngörüde bulunuyorum. Zira Avrupa ikinci karantinaya girmek üzere. Rusya ve Ukrayna'nın gidişatını dikkatle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da tatillerin ve sürelerinin değiştiğine değinen Yavuz, kış tatilinin uzaması yönünde bir talebin olduğunu söyledi.

Tatile çıkamayanların ekim ve kasımı iyi değerlendirebileceğini belirten Yavuz, "Antalya iklim açısından çok uygun, kasımda bile kentte denize girebilirsiniz. Öngörülerimize göre Ruslar biraz daha sezonu uzatacak. Rusya, Ukrayna ikilisi, Avrupa'dan da birkaç ülkeyle son ayı bu şekilde geçirebiliriz." diye konuştu.

"Tedirgin gelen turist, keyifli ayrıldı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da bu yıl sayılara değil, otellerin faaliyet göstermesine odaklandıklarını dile getirdi.

Kente gelen 3 milyon ziyaretçi rakamının da son derece önemli olduğunu anlatan Atmaca, özellikle Güvenli Turizm Sertifika programıyla Antalya ve Türkiye'nin dünyada ender rastlanılabilecek bir başarı sergilediğini kaydetti.

Şu ana kadar sürecin sorunsuz yürütüldüğünü belirten Atmaca, "Tedirgin gelen turist, alınan önlemleri görünce keyifli şekilde tatilini yaptı, mutlu ayrıldı. Bu da diğer misafirlere güven verdi." dedi.

Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı
EKONOMİ
Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı

Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Bugün yürürlüğe girdi, Türk firmaları Libyalı idarelerle görüşmelere başlayacak
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Bugün yürürlüğe girdi, Türk firmaları Libyalı idarelerle görüşmelere başlayacak
Abone Ol Google News
Popülerlikle eşdeğer

Popülerlikle eşdeğer

​Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu bitmek bilmiyor.
Yunanistandaninsanlık dışı hareket

Yunanistan'dan
insanlık dışı hareket

Sığınmacıları sağır edecek cihaz yerleştirdiler.
Suudi Arabistanın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiyeye destek yağıyor

800 km ötedeki hedefi vuracak..

Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

Trabzonspor'da koronavirüs vakasına rastlandı.

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Oyuncu Ekin Koç apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yezidileri ön safta savaştırıyor

Yezidileri ön safta savaştırıyor

​Ermenistan, Dağlık Karabağ'da savaşacak yeni birlik kurdu.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.