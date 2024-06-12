Apple'dan yapay zeka rekoru: Piyasa değeri 3,18 trilyon dolara ulaştı

Yapay zeka konusunda atılman adımlarla birlikte yatırımcı duyarlılığının iyileşmeye devam eden Apple hissesi, Aralık ayından bu yana ilk kez rekor seviyeden kapandı.
Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın ardından dün yüzde 7,26 yükselerek 207,15 dolara ulaştı.
Apple hissesi Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükselirken, şirketin piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı.