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Ekonomi

Apple'dan yapay zeka rekoru: Piyasa değeri 3,18 trilyon dolara ulaştı

Yapay zeka destekli Apple hissesi uzun zaman sonra ilk defa rekor seviyeyle kapandı. Apple hissesi Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükselirken, şirketin piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı.

09:41 - 12/06/2024 الأربعاء
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Apple hissesi rekor seviyeyi gördü
Apple hissesi rekor seviyeyi gördü

Yapay zeka konusunda atılman adımlarla birlikte yatırımcı duyarlılığının iyileşmeye devam eden Apple hissesi, Aralık ayından bu yana ilk kez rekor seviyeden kapandı.


Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın ardından dün yüzde 7,26 yükselerek 207,15 dolara ulaştı.


Apple hissesi Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükselirken, şirketin piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı.


LightShed Analisti Walter Piecyk,
"En yeni iPhone'a yapay zeka özelliklerinin eklenmesi Apple için ideal bir zamanda geldi. iPhone gelirleri durgun seyrediyor ve yükseltme döngüsü rekor düşük seviyelere gerilediği için kurulu tabanının büyük çoğunluğu eski telefonlara sahip. Bu nedenle Apple'ın uzayan yenileme döngüsünün dengelenmesini ya da tersine çevrilmesini teşvik etmesi kolay olacaktır"
değerlendirmesini yaptı.



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