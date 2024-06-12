Apple'dan yapay zeka rekoru: Piyasa değeri 3,18 trilyon dolara ulaştı

"En yeni iPhone'a yapay zeka özelliklerinin eklenmesi Apple için ideal bir zamanda geldi. iPhone gelirleri durgun seyrediyor ve yükseltme döngüsü rekor düşük seviyelere gerilediği için kurulu tabanının büyük çoğunluğu eski telefonlara sahip. Bu nedenle Apple'ın uzayan yenileme döngüsünün dengelenmesini ya da tersine çevrilmesini teşvik etmesi kolay olacaktır"