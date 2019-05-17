Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ara tatil müjdesi öğrencileri olduğu kadar turizmcileri de sevindirdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ara tatil müjdesi öğrencileri olduğu kadar turizmcileri de sevindirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil takvimini yeniden düzenledi. Tatil düzenlemesi en çok turizmciyi sevindirdi. Kuzey Ege’de aralarında termal otellerinde bulunduğu ve 12 ay hizmet veren turizmciler bu uygulamadan memnuniyetlerini ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Milli Eğitimin ara tatil kararı turizmcileri sevindirdi.
Milli Eğitimin ara tatil kararı turizmcileri sevindirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tatil takvimini yeniden düzenledi. Buna göre öğrenciler kasım ve nisan aylarında da birer hafta ara tatil yapacak. Böylece öğrenciler biri yaz, diğeri yarıyıl, ikisi de ara olmak üzere dört kez tatile çıkacak. Yaz tatili 11 hafta, yarıyıl tatili daha önce olduğu gibi 2 hafta, ara tatillerin süresi ise 1’er hafta olacak. Bu tatil düzenlemesi en çok turizmciyi sevindirdi. Kuzey Ege’de aralarında termal otellerinde bulunduğu ve 12 ay hizmet veren turizmciler bu uygulamadan memnuniyetlerini ifade ettiler.

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilmesi beklenen bir yaz, bir yarıyıl ve iki ara tatilli sistem öğrencileri olduğu kadar turizmcileri de sevindirdi.

İHA
Özellikle Kasım ve Nisan ayındaki ara tatilleri ölü sezon olarak nitelendirilen aylarda bir canlılığa sebep olması bekleniyor.

Edremit'te bir Otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen “Turizmi 12 aya yayabilmek sektörde herkesin en büyük hedefi. Bu vesile ile bu karar bizim için çok faydalı oldu. Şubat tatili bizim gibi özelikle termal otellerin, kış turizmi yapan otellerin en kıymetli zamanlarında biriydi. Bunun dört tarihe yayılması bir kasım ayında birde nisan başlarında turizmin ölü diyebileceğimiz zamanlarında böyle bir tatil bizler için çok iyi olacak. Hem de ekonomiye ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu karar çok memnuniyet ile karşıladık” dedi.

Edremit'te bir Otelin Genel Müdürü Ceyhun Özsan “Özellikle termal turizm tesislerini ümütlendirdiğini, heyecan verdiğini ve sektör adına sevindirici olduğunu söylemek isterim. Bizde çok mutlu olduk. Turizmin çeşitlendirilmesi anlamında tatillerin de peryodik olarak dörde bölünmesi özellikle kış turizmi yapan tesislerde olumlu bir ivme etkisi gösterecektir. Biz bu haberden çok mutlu olduk”dedi.

REKLAM

Çin resti çekti: ABD ile savaş bize güç verir
EKONOMİ
Çin resti çekti: ABD ile savaş bize güç verir

Brent petrolün varili 72,88 dolar
EKONOMİ
Brent petrolün varili 72,88 dolar

Gram altın 251 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 251 lira seviyelerinde
Eğitim sistemi değişiyor

Eğitim sistemi değişiyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yeni ortaöğretim modelini yarın açıklayacak.
Ücretleri kesilmeyecek

Ücretleri kesilmeyecek

​Ara tatillerle ilgili merak edilen detaylar belli oldu.
Trumptan bir iyibir de kötü haber

Trump'tan bir iyi
bir de kötü haber

​Türkiye'ye yönelik gelişmenin detaylarını açıkladı.
TSK'ya sızan FETÖ'cülere baskın

TSK'ya sızan FETÖ'cülere baskın

​İstanbul ve Bursa'da 97 şüpheli hakkında gözaltı.
100 bin TL<br>maaş verecek

100 bin TL
maaş verecek

​Çok sayıda kişiyi işe almak için Türkiye geliyorlar.
Botlara<br>füze yüklendi

Botlara
füze yüklendi

​ABD'yi alarma geçirdiği iddia edilen görüntüler.
19 Mayıs'a soykırım hakareti

19 Mayıs'a soykırım hakareti

​Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde küstah girişim.

Sıcak havalara mola

Sıcak havalara mola

​Meteoroloji bölge bölge saat vererek uyardı.
Köy tarhanası<br>ile ağırladılar

Köy tarhanası
ile ağırladılar

​Binali Yıldırım'ı evinde ağırlayan gençler iftarın perde arkasını Yeni Şafak'a anlattı.
Emaneti koruyalım

Emaneti koruyalım

​Milli Görüş'ün duayenleri tabanı AK Parti'yi desteklemeye çağırdı.
DEAŞ çalıyor<br>PKK pazarlıyor

DEAŞ çalıyor
PKK pazarlıyor

​Yeni Şafak, çirkin ticaretin belgelerine ulaştı.
Hesabını<br>sormasını bilirim

Hesabını
sormasını bilirim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki.
Seçime katılmayacaklar

Seçime katılmayacaklar

​Demokrat Parti, İstanbul seçimlerinde 22 bin 268 oy almıştı.
Göçmenleri taşıyan<br> kamyon devrildi

Göçmenleri taşıyan
kamyon devrildi

​Kazada 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu<br>davete katılacak

Kılıçdaroğlu
davete katılacak

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs törenine davet etmişti.
El Hamra'nın<br>ruh ikizi

El Hamra'nın
ruh ikizi

Alcazar; İslam sanatının şahikalarının ev sahibi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.