Araç alacaklar dikkat: Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor

Togg T10X
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (Togg), yapılan açıklamaya göre, T10X'in 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor.
Kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihler şöyle:
"6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar
15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar
20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi."
19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturdu
19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturdu
Togg, 2023 yılında 19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturmuştu.
#TOGG
#T10X
#Yerli otomobil
22 dakika önce