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Ekonomi

Araç alacaklar dikkat: Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor

2023'te 19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. Kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihler de açıklandı. Genel sipariş dönemi 20 Ocak ve sonrası başlayacak. İşte detaylar...

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:05 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:09 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Togg T10X
Togg T10X

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (Togg), yapılan açıklamaya göre, T10X'in 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor.

Kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihler şöyle:

"6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar
15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar
20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi."

19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturdu

Togg, 2023 yılında 19 bin 583 kullanıcısını T10X akıllı cihazlarıyla buluşturmuştu.


#TOGG
#T10X
#Yerli otomobil
22 dakika önce
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