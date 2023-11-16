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Ekonomi

Araç alırken dikkat: Sahte 'dijital dekont' uyarısı

Son dönemde sıklıkla yaşanılan mağduriyetlerin başında gelen araç dolandırıcılığı binlerce liraya mâl oluyor. Sakarya'da vatandaşlar, ikinci el araç alışverişlerinde ekran görüntüsü alınarak hazırlanan sahte "dijital dekont"la dolandırıcılığa karşı uyarıldı.

18:03 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Uzmanlar, araç alış ve satış konusunda dolandırıcılara karşı uyardı.

Uzmanlar, araç alış ve satış konusunda dolandırıcılara karşı uyardı.

Araç fiyatlarının artmasıyla beraber artan araç dolandırıcılığı, sosyal medya veya ilan sitelerinde yayınlanan araçlar üzerinden gerçekleşiyor.


İlan sahibinin aranması ve telefonda göstermelik bir pazarlık yapılmasının ardından buluşma için sözleşen taraflar genel olarak noterde bir araya gelerek yüz yüze görüşüyorlar.


Genellikle yanında ustası, arkadaşı yahut bir yakınını olduğunu iddia ettiği kişilerle satıcının yanına gelerek aracı inceleyen dolandırıcıların, tam olarak eylemlerini gerçekleştirdikleri kısım burada yaşanıyor.


Noterde işlemler başlatıldıktan sonra dolandırıcılar, satıcıya paranın mobil bankacılık aracılığıyla havale edildiğini söyleyerek ve buna ilişkin sahte ekran görüntüsü olarak hazırlanmış dijital dekontu gösteriyor.


Satıcıya gerçek bir banka havalesini ileri tarihli olacak şekilde talimat verdiğini söyleyerek satıcıyı ikna eden dolandırıcılar, bu talimatın ekran görüntüsünü satıcıya göstererek kandırıyorlar ancak noter devri sonrasında talimatı geri çekerek mağduriyete sebep oluyorlar.

Son onayı yapmadan para durumunu kontrol etmek gerekiyor

Bazen birden fazla kişiyle gelen dolandırıcılardan biri devir işlemi sırasında satıcıyı oyalarken diğerlerinden bir veya birkaçının "araca tekrar bakalım" ve benzeri bahanelerle aracı alıp doğrudan kaçırmasıyla da satıcıyı kandırıyorlar.


Son dönemde de dolandırıcılar özellikle "S" plakalı servis araçları üzerinden noter satışı sırasında "kredi çekilecek sen devri onayla, para bankadan gelecek" diyerek satıcıyı ikna ediyorlar ancak devri aldıktan sonra herhangi bir bankadan para göndermeyerek mağduriyet yaşatıyorlar.


Haliyle bunun üzerine genelde taraflar arasında tartışma yaşanıyor. Dolandırıcıların buna karşılık aldıkları tedbir ise satıcıya gerçek bedelin üzerinde miktar içeren çek, senet gibi alelade, karşılığı belirsiz evraklar vermek. Bu sayede ikna edilen satıcı senedi alıyor ancak bir daha dolandırıcıyla iletişim kuramıyor.


Dolandırıcılar, eylemleri sonrasında aracın silsile halinde devrini gerçekleştirerek bu sayede olayın sıradan bir alışveriş gibi yapıldığını, sadece borcu ödemekte zorlandıklarını iddia ederek suçtan kurtulmaya çalıştıkları tespit ediliyor.


Vatandaşların araç devri sırasında son onayı yapmadan para durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Mesainin sonlarına doğru yapılan işlemlerde dolandırıcılık durumuyla karşılaşılıyor. Bu şekilde yaşanan hadiselerde devri yapmayıp ertesi gün para gelince yapmak gerekiyor.



#Araç
#otomotiv
#dolandırıcılık
43 dakika önce
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