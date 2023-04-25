Araç fiyatlarına ÖTV sürprizi: 600 bin liralık araç 333 bin liraya inecek

Taşımacılık yapan esnaf, aynı cins ticari aracını yenilerken ÖTV yani özel tüketim vergisi ödemeyecek. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.” sözleriyle açıkladı.





Ticari taksiler için kapsam netleşti





Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını açıkladı.





Piyasayı canlandıracak





ÖTV muafiyetinin genişlemesi kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan gazeteci Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada otobüslerde ve kamyonlarda yüzde 1, minibüslerde yüzde 9 civarında bir ÖTV olduğunu hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu kararın piyasayı canlandıracağını savunan Erdem, esnafın aracını yenilerken cebinde kalacağı ortalama parayı da açıkladı.





Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;





600 bin TL'lik otomobilde 225 bin TL ÖTV ödenmeyecek





"Otomobillere baktığınız zaman 1600 cc'ye kadar olan otomobillerde geçerli bir muafiyet. Burada yüzde 40-85 arası ÖTV görüyoruz. 600 bin TL'lik aracı almak isteyen esnaf, 225 bin 989 TL'lik ÖTV'yi ödemeyecek. Ayrıca KDV'de 50 bin 848 TL'lik bir para ödeyecek.





266 bin TL cepte kalacak





Yani 600 bin TL'lik bir araç almak isteyen bir esnaf 333 bin 334 TL gibi bir rakam ödeyecek. 266 bin TL cebinde kalacak. Bu da hem piyasayı canlandıracak hem de araç parkının yenilenmesini sağlayacak."











