Araç kiralamada çifte tuzak: Hem araç hem de para gidiyor

Çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği araç kiralama sektöründe rekabetten kaynaklı fiyat avantajı ortaya çıkarken, kimi kötü niyetli kişilere ise haksız kazanç yolu açılıyor.

Sektörde yeterli denetim olmamasından kaynaklı ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra, çok sayıda merdiven altı kiralama firması da adeta cirit atıyor.

Söz konusu firmalar üzerinden yapılan kiralama işlemleri sonrasında ise ciddi mağduriyetlere kapı aralanıyor. Bu mağduriyetlerden biri de hiç şüphesiz araç kiralama esnasında oranı 5 bin TL'ye kadar çıkan depozito ücretleri üzerinden yaşanıyor.

UCUZ ARAÇ İLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

İşin bu kısmında da son zamanlarda onlarca kişiyi mağdur eden İstanbul merkezli bir firma öne çıkıyor. Piyasada bilinen bir markanın ismini kullanarak internet üzerinden uygun fiyatlı kapıya teslim kiralık araç arayanların önüne ücretli reklamlar ile çıkan firma, piyasanın altında kiralık araçlar ile vatandaşı adeta tuzağa düşürüyor.

5 BİN TL DEPOZİTOLU, AÇIK SENETLİ SÖZLEŞME

Adrese teslim kiralama işlemi yapan firma üzerinden araç kiralayan vatandaşa açık senetli sözleşme imzalatılırken, kiralama sonrası geri ödenmek üzere 2 ile 5 bin TL arasında da depozito ödemesi alınıyor.

Araç kiralayanlara her hangi bir rakamın yazılmadığı açık senetler imzalatılıyor.

Buraya kadar her şey normal gözükse de asıl mağduriyet araç teslimi ile yaşanıyor.

ESKİ HASARLAR BAHANE EDİLİYOR

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Kira süresi bitiminde aracı teslim eden vatandaş, depozito ödemelerinin zamanında yapılmaması üzerine firmaya ulaşmaya çalıştıkların da ya muhatap bulamıyor, ya da muhatap çıkması halinde ise hasar oyunu devreye alınarak, araçta önceden bulunan çizikler bahane edilip depozitonun geri verilemeyeceği belirtiliyor.

HGS OYUNU

Mağduriyet sadece depozito üzerinden de yaşanmıyor. Yine aynı firmadan araç kiralayan çok sayıda kişi, depozitosunun yanı sıra kendisinden araç tesliminde HGS aşımı olduğu bahanesi ile hiç bir makbuz veya evrak gösterilmeden çeşitli tutarlarda ücret tahsil edildiğini de ifade ediyor.

ARACINI KAPTIRAN DA VAR

Tabi buraya kadar yaşanan mağduriyet sadece internet üzerinden uyguna adrese teslim kiralık araç arayanları kapsıyor. Ancak işin boyutu sadece bununla da sınırlı değil.

Söz konusu firmaya aracını kaptıranlar da var. İşin bu kısmında da yine aynı yöntem izleniyor.

Aracını paraya döndürmek için arayışta olan vatandaşlara internet üzerinden ulaşan dolandırıcılar, yaptıkları sözleşmelerle aldıkları araçları kiraya çıkarırken, araç sahiplerine ise sözleşme bitimine kadar neredeyse tek kuruş ödeme yapmıyor.

200 TL'LİK ARACI 130 LİRAYA KİRALIYORLAR

İnternet üzeriden uygun fiyatlı kiralık araç ilanına aldanarak tuzağa düşürüldüğünü öne süren Mustafa Can Baysal ise başından geçenleri şöyle anlatıyor;

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''Araç kiralamam gerekiyordu. İnternet üzerinden adrese teslim uygun fiyatlı araç yazdığımda en üst sırada bu firmanın reklamını gördüm. Orada yazan numara üzerinden kendilerine ulaştım. Piyasada 200 TL olan bir aracı 130 TL'ye kiraladım. Bana açık senetli sözleşme imzalatıp, 2500 TL de depozito kartımdan çektiler. Aracı teslim ettikten sonra depozitoyu tarafıma araçta çizik var gibi çeşitli bahaneler ile ödemediler.”

Piyasada çok sayıda merdiven altı diye tabir edilen araç kiralama şirketi bulunuyor.

AÇIK SENETLER ELLERİNDE

2 aydan fazla peşlerinden gittiğini ve bir şekilde kartından para çekmek için kullanılan farklı bir firmaya ait pos üzerinden o firmanın yetkililerinden parasını alabildiğini de dile getiren Baysal, imzaladığı açık senetlerin ise şahısların halen elinde olduğuna vurgu yapıyor.

TEK KURUŞ ÖDEME YOK

Bir başka mağdur Burhanettin Abı ise aracı üzerinden para kazanmak isterken arabasını kiralama şirketine kaptıranlardan...

60 bin TL’ye aldığı aracının kiraya verilmesi için bahse konu firmayla geçtiğimiz Temmuz ayında noterde sözleşme imzaladıklarını kaydeden Abı, “Ödemeleri her ayın 8’inde peşin yatıracaklarını söylediler. Anlaşmamız da o şekilde yapıldı. Ancak aracı aldıktan sonra tarafıma tek kuruş ödeme yapılmadı. Kendilerine ulaşamıyorum, ulaştığımda da çeşitli bahanelerle telefonu kapatıyorlar. Bir sürü kişi işini gücünü bırakıp bunlarla uğraşıyor.” diye konuştu.

Aracını kiraya verip parasını alamayan vatandaşın şirket yetkilileri ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsü.

BAĞLANSIN DİYE DUA EDİYOR

Öte yandan aracına onlarca HGS cezası geldiğini de ve bundan dolayı kara listede olduğunu belirten Abı, sözleşmeden dolayı arabasını alamadığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;

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“Arabamın trafik sigortası bittiği halde çalıştırmaya devam ediyorlar. Müşteriler iletiyor bana; mahvetmişler arabamı. Ayrıca sigortayı bilerek yaptırmıyorum, trafik polisleri belki yakalayıp bağlar diye... Aracı da bu şekilde geri almış olurum.”

MAĞDURLAR SOSYAL MEDYADA BULUŞTU

Araç kiralayayım ya da kiralatayım derken hem parasını hem de aracını söz konusu firmaya kaptıran çok sayıda vatandaş, sosyal medya ve whatsapta olası gelişmelere yönelik bir birlerini haberdar etmek için gruplar da oluşturmuş durumda.

Savcılığa yapılan suç duyurusu ve çıkan karar.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Süreci sadece firma ile irtibat kurmaya çalışarak sürdürmeyenler de var. Bunlar arasında Mustaf Can Baysal, Gülten Aytekin ve Fikri Ediş, Bakırköy ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaşanan mağduriyetler üzerine suç duyurusunda bulunmuş. Ancak yapılan tüm başvurulara savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına yönünde karar verilmiş.