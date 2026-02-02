Araç kiralamada Togg kontenjanı

Kiralanacak araçlara ilişkin hususlar ile kiralama usulünün nasıl olacağı yeniden düzenlenecek. Sözleşme kesin koşullara bağlanacak. Kiralanan taşıtın teslimi, tahliyesi ve saati gibi gereken bütün düzenlemeler yapılacak. Kiracının gerçek kişi olması durumunda; adı, soyadı ve TC kimlik numarası gibi bilgileri içeren, elektronik ortamda yapılan ön ödemeli rezervasyonlarla ilgili düzenlemeler yapılacak. İleride herhangi bir uyuşmazlık veya mağduriyet yaşanması halinde tüm süreç kayıt altında olacak.