Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Altında son günlerde yaşanan sert hareketler, herkesin bu soruların yanıtını araştırmasına neden oldu. Özellikle altın yatırımcısı yapacağı bir sonraki hamle için küresel ekonomiye dair gelişmeleri ve değerlendirmeleri yakından takip ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Katıldığı canlı yayında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, bu sürecin altın yatırımcıları için kısa vadede belirleyici olacağını vurguladı.
'YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİL'
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:
"Altın çift ayaklı bir enstrüman. Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Kafası neden karışıyor yatırımcının?
Şöyle bir yol haritası belirlemekte fayda var. Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz.
"SERT DALGALANMALARA HAZIR OLUN"
Yani altın yatırımcısı buna hazır olması lazım. Altını artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından ziyade bir spekülasyon aracına çevrilmek isteniyor.
O yüzden çok sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. O yüzden yatırımcı uzun vadeli bir plan yapması lazım. Yani yıllık olarak olaya bakması lazım.
TEKRAR YÜKSELİŞ OLABİLİR!
Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda. 5.880 dolar seviyesi teknik olarak yukarı yönde kırılırsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamı mümkün.
Ons altın 5600 dolara seviyesine kadar gitti, gram altın 8 bin 50'ye gitti. Ama burada bir kar satışı zaten bekleniyordu. Teknik ve mantık olarak zaten bu kadar yükselmesi doğru değildi. Sağlıklı yükselişlerin devamı için bu gerekliydi.
Şimdi buna ne diyoruz biliyor musunuz? Kar satışları.
Yani biz düşüş demiyoruz biz buna. Şimdi yıla 6.195 TL seviyesinden başlamıştı. 8.057 TL seviyesine kadar yükseldi. ONS altın da 5600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla buradaki satışlar şu anda sadece kar satışı. Yani devam. Beklentimiz bu yönde.
"10 GÜN SONRA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI GELECEK"
Bir hafta 10 gün daha dinlenebilir altın. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor. Ama bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapmış olan yatırımcısının psikoloji çok sağlam olması lazım. Çünkü bu senaryoyu çok görecekler bu yıl.”