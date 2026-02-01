"10 GÜN SONRA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI GELECEK"





Bir hafta 10 gün daha dinlenebilir altın. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor. Ama bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapmış olan yatırımcısının psikoloji çok sağlam olması lazım. Çünkü bu senaryoyu çok görecekler bu yıl.”