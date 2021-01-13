Ekonomi Araç kiralamada yeni dönem Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç kiralamada yeni dönem: Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak

Kiralık araçlarla trafik kurallarını ihlal edenlere kesilen cezaların ruhsat sahibine değil, aracı kiralayanlara gönderilmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Araç kiralama firmalarının yetkilileri, yönetmeliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak.
Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak.

Araç kiralamada yeni dönem başladı. 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre, kiralık araçlarda trafik kural ve ihlalleri üzerine ruhsat sahibine gelen ceza tutanakları, artık doğrudan aracı kiralayanlara gönderilecek. Kararı yerinde bulunan araç kiralama firmalarının yetkilileri, plakalara gelen birçok cezayı tahsil edemediklerini, artık başkalarına yazılan cezaları ödemek zorunda kalmayacaklarını bildirdi.

DHA
Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak.
  • Ege Kiralamacılar Derneği (EKDER) Başkanı Ercüment Çağlarhep, "Eski sistemde yenilen trafik cezaları doğrudan firmalara geliyordu ve firmalarda araç başına yıllık 10 ile 20 bin lira arasında trafik cezası ödemek zorunda kalıyordu. Çünkü bu cezaların çoğunluğu tahsil edilemiyordu. Bu sebeple de adli süreç başlatılıyordu ve icraya kadar gidiyordu. Hal böyle olunca da araç kiralama firmaları çok fazla zarar görüyordu. Biz de Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) kayıtlı olan araçlarda yenen trafik cezalarını, aracı kiralayanların ödemesi için birçok yere başvuruda bulunduk. Ankara Ticaret Odası'nın da girişimleriyle araç kiralamada artık yeni bir düzen oluştu" ifadelerini kullandı.

DHA
Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak.

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'SIRTIMIZDAN YÜK KALKTI'

Araç kiralayan sürücülere de uyarıda bulunan Çağlarhep, "Yeni sistemle birlikte trafik cezaları, sürücünün TC kimlik numarası üzerinden cezayı yiyen kişiye aktarılacak. Bu dönemde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda da cezaların iptalini sağlayacağız. Ceza tutanakları, cezayı yiyen sürücülerin adreslerine tebliğ edilecek. Araç kiralayanlar, e-Devlet'e girdiklerinde üzerlerinde bir ceza görürlerse şaşırmasınlar" dedi.

  • Araç kirlama şirketi sahibi Uğur Alak ise üstlerinden büyük bir yükün kalktığını vurgulayarak, "Sürekli ceza geliyor ve çoğunu da tahsil edemiyoruz. Daha dün beş ceza geldi. Bunlar gibi binlerce ceza tutanağı var. Gelen en ucuz ceza 288 lira. Günlük 150 liraya araç kiralıyoruz. Aracı 3 gün vermiş olsak, kira bedeli olan 450 liranın 288 lirasını ceza olarak ödüyoruz. Tahsil etmekte zorlandığımız için büyük sorun yaşıyorduk" diye konuştu.

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