Ekonomi Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor Muayene süreleri 3 ay ertelendi
OTOMOTİV

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: Muayene süreleri 3 ay ertelendi

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: Muayene süreleri 3 ay ertelendi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı önemli bir karar aldı. Aracının muayene süresi gelenlere Bakanlık 3 ay süre tanıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı.
Salgın nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

  • Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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