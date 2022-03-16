Ekonomi Araç sahipleri dikkat Benzin ve motorinde beklenen indirim pompaya yansıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorinde beklenen indirim pompaya yansıdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası alınan yaptırım kararları ile hızla yükselerek rekor seviyelerden dönen petrol fiyatları dün 100 doların altına kadar gerilemişti. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da büyük indirim beklentisi ortaya çıkmıştı. Benzin ve motorinde beklenen indirim bugün pompaya yansıdı. Son gelen indirim sonrası benzinin fiyatı 1.76 lira, motorinin fiyatı ise 0,86 lira geriledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Araç sahipleri dikkat: ​Benzin ve motorinde beklenen indirim pompaya yansıdı! Benzinin litresi ne kadar, motorin kaç lira?
Foto/arşiv

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle petrol fiyatlarında olağanüstü bir dönemden geçiliyor. Geçtiğimiz günlerde 137 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı dün 100 doların altını test etti.

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası benzin ve motorinde de büyük indirim beklentisi oluştu.

Yaşanan sert düşüşler sonrası gözler akaryakıt fiyatlarındayken beklenen indirim ise bugün itibariyle pompaya yansıdı.

Benzin ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirimler yapıldı. Benzin 1.76 lira, motorin ise 0,86 lira geriledi. Böylece İstanbul'da benzin 18,66 lira, motorin ise 19,70 liradan satılmaya başlandı.

  • Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi halinde indirimlerin pompaya yansıması da bekleniyor.

100 DOLARIN ALTINI TEST ETTİ

Dün uluslararası piyasalarda 100 dolar altını test eden Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için sürdürülen müzakerelerin arz endişelerini hafifletmesi ile güne yükselişle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 102,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,25 dolardan alıcı buldu.

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