Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​84 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ya da yükseliş akaryakıt fiyatlarının değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorine zam geliyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim var mı? İşte 14 Mart 2024 Perşembe güncel benzin-mazot, otogaz LPG fiyatı ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…