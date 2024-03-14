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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 14 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

14:08 - 14/03/2024 Perşembe
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.


Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.


Zam öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,76 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 40,53 satılıyor.


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#benzin
#motorin
#akaryakıt
28 dakika önce
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