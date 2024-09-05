Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine büyük indirim yolda

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarıyla ilgili sevindirici haber geldi. Yapılan son açıklamalara göre, benzinde 1 lira 83 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

09:54 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:55 - 5/09/2024 Perşembe
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Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.


Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Bu seferki gelişme, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.


Benzinde indirim


Sektör kaynaklarına göre benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.


1 lira 83 kuruş indirim


Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.


Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.


Güncel benzin ve motorin fiyatları


İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.


LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 25,13 lira, Anadolu Yakası'nda 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#benzin
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#indirim
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