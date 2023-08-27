Araç sahipleri dikkat: Ek MTV ve yapılandırma süresi 31 Ağustos'ta son buluyor

Üzerinden raylı sistem geçecek şekilde projelendirilen dünyanın en uzun, Türkiye’nin ise en prestijli projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kullanıma açılmasının üstünden yedi yıl geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün çevre dostu olması özelliğiyle ön plana çıktığını belirterek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı" dedi.