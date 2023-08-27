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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Ek MTV ve yapılandırma süresi 31 Ağustos'ta son buluyor

Ağustos ayının gelişiyle birlikte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinin 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

08:00 . 27/08/2023 Pazar
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Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksiti ve borç yapılandırmasında ödeme süresi 31 Ağustos'ta doluyor.


Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.


İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.


Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.


Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.



Yapılandırmada son gün 31 Ağustos

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos...


Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak.


Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.




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