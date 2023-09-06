Araç sahipleri dikkat: Ek MTV'de ilk taksit için ödeme süresi bugün sona eriyor

Putin, birçok Batı ülkesinin aksine bağımsız bir ülke olarak gördüğü Türkiye’ye bir yandan saygı duyarken diğer yandan anlaşma sağlanamayan konularda Rusya’nın çıkarlarını dayatmaktan çekinmiyor. Bunun yanında devam eden savaş ve yaptırımlar iki ülke ticaretinin gelişmesinin önündeki ciddi engel teşkil etmeye devam ediyor. Dolayısıyla, mevcut konjonktürde Rusya ile geliştirilen ortaklık Türkiye’ye belli alanlarda önemli fırsatlar sunarken uzun vadede riskleri de bünyesinde barındırıyor.