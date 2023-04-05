Araç sahipleri dikkat: İstanbul'da en ucuz 2933 TL olacak

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Zorunlu trafik sigortası olası bir kaza durumunda (maddi ve bedeni) ‘karşı tarafa’ verilen zararı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen ödüyor.

Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira (15 günde ödenirse 327 lira oluyor). Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.

Tavan fiyat uygulanıyor

Trafik sigortasında 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulanıyor. Yani sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor.

Her ilin risk haritasına göre belirlenen bir tavan fiyat tarifesi var. Bu tarife aylık olarak düzenli artıyor. Ancak bazen maliyet artışı kaynaklı olarak seyyanen zamlar yapılabiliyor. Buna ilave olarak aylık artış katsayılarında da güncellemeler gündeme geliyor. Tavan fiyatın bir önceki aya göre artışı son olarak yüzde 4.75’e çıkarılmıştı.

İstanbul’da en ucuz 2 bin 933 lira olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul’da 4’üncü basamaktaki sürücü için 1 Mayıs itibarıyla 6 bin 452 lira tavan ücret uygulanacak. 5’inci basamakta bu tutar indirimle 5 bin 573 liraya, 6’ncı basamakta 4 bin 693 liraya, 7’nci basamakta 3 bin 520 liraya, 8’inci basamakta 2 bin 933 liraya düşecek.

4’üncü basamaktan 0’ıncı basamağa doğru ise sürücünün kazaya karışma oranına göre fiyatlar artacak. Buna göre; 3’üncü basamaktaki bu otomobil sürücüsü için trafik sigortasının tavanı 8 bin 506 lira, 2’nci basamak için 11 bin 146 lira, 1’inci basamak için 13 bin 785 lira, sıfırıncı basamak için 17 bin 598 lira olacak.

Seyyanen yüzde 5 eklenecek

Zorunlu trafik sigortasında dün yeni değişikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre; 1 Mayıs itibarıyla tavan fiyatlara tek seferlik yüzde 5 seyyanen zam yapılacak.

Yine tavan fiyatı artırım oranı mayıstan itibaren yüzde 2 olarak uygulanacak. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Basamak arttı indirim azaldı

Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Bu aşamada 0 ve 8 olmak üzere iki yeni basamak eklendi. İndirim ve artırım oranları 4’üncü basamak için ilan edilen sigorta fiyatına göre belirleniyor.

Kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkacak ve ödeyecekleri prim düşecek. Tam tersi durumunda basamak 0’a kadar inecek ve poliçe zamlı olacak.







