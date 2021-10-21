Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.

SAĞLIK GİDERİ 500 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.

EKONOMİ Kartlarla bir ayda 159 milyar TL’lik ödeme yaptık

EKONOMİ Tüketici güveni eylül ayında azaldı

EKONOMİ Yükselen petrol fiyatları bir ülkeyi daha vurdu: Benzinde rekor kırıldı

FOTOĞRAF 25 Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan 'sahibindex Konut Piyasası Görünümü' raporu açıklandı. İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttı ilçeler şöyle; Beykoz - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 92,6 Sarıyer - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 89 Tuzla - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 86,8 Maltepe - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde ​84,5 Ataşehir - Kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde ​80,9 ​Yapılan aynı araştırmaya göre İstanbul'un en düşük kira artış oranın olduğu ilçeler; Bayrampaşa - Kira artış oranı yüzde 27,6 Eyüpsultan - Kira artış oranı yüzde 33,3 Esenler - Kira artış oranı yüzde 33,7 ​Güngören - Kira artış oranı yüzde 38,9 Konutların kira ücretinde en yüksek rakam ise Sarıyer'de, en düşük ise Sultanbeyli'de görüldü. Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller şöyle; Muğla - konut metrekare artış oranı yüzde 66 Aydın - konut metrekare artış oranı yüzde 65,5 Şanlıurfa - konut metrekare artış oranı yüzde 54,6 Mersin - konut metrekare artış oranı 52,9 Balıkesir - konut metrekare artış oranı yüzde 51,6 Satılık konut metrekare fiyatlarında en düşük artış hızı olan iller; Malatya - yüzde 32,4 Manisa - yüzde 31,6 Kayseri - yüzde 31,4 Van- yüzde 31,2 Kocaeli - yüzde 30 ​İstanbul'da kiraların uçuşa geçtiği beş ilçe: Neredeyse iki katına çıktı İstanbul'un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz'da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa'da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. İşte kira fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler ile satılık tarafta m2 fiyatlarının en fazla yükseldiği iller.. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



