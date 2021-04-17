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Ekonomi Araç sahipleri dikkat Lastik etiketlerine düzenleme geldi
OTOMOTİV

Araç sahipleri dikkat: Lastik etiketlerine düzenleme geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitti.

Haber Merkezi AA
Araç sahipleri dikkat: Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Yönetmelik" 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Piyasaya arz edilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri kapsayan yönetmelik, yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması, yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirliyor.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN

Buna göre, 1 Mayıs'tan itibaren, tedarikçiler, söz konusu tarihten sonra üretilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri piyasaya arz etmeden önce "tedarikçinin ticari adı veya ticari markası, adresi, iletişim bilgileri ve diğer yasal tanımlamaları, lastik tipi tanımlayıcısı, elektronik formattaki lastik etiketi, lastik etiketlerinin sınıf/sınıfları ve diğer parametreleri ve elektronik formattaki ürün bilgi formunun parametreleri" bilgilerini ürün veri tabanına girmek veya kendi internet sitesinde sunmakla yükümlü olacak.

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Lastik etiketi veya ürün bilgi formuyla ilgili değişikliklerin yapıldığı bir lastik, yeni bir lastik tipi olarak kabul edilecek. Tedarikçi, belirli bir lastik tipinin piyasaya arzına son verdiğinde bu durumu ürün veri tabanında veya kendi internet sitesinde belirtecek.

Tedarikçiler belirli bir lastik tipi için tüm görsel reklamların lastik etiketini göstermesini sağlayacak. İnternetteki görsel reklamlar için tedarikçiler, lastik etiketini iç içe geçmiş bir ekranda sunabilecek.

Ürün bilgi formu temin edilecek

Dağıtıcılar da belirli lastik tipine ilişkin tüm teknik tanıtıcı materyallerin, lastik etiketini göstermesini ve belirlenen bilgileri içermesini sağlayacak.

Teknik tanıtıcı materyallerde, yakıt verimliliği, ıslak yol tutuş sınıfı, dış yuvarlama gürültü sınıfı ve dB cinsinden ölçülen değer, lastiğin zor kar koşullarından kullanılan ve lastiğin bir buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını belirten bir gösterge bilgileri yer alacak.

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Tedarikçiler ve dağıtıcılar ayrıca, ilgili durumlarda, buzda yol tutuş lastiklerinin özellikle buz ve kompakt karla kaplı yol yüzeyleri için tasarlandığını ve yalnızca zor iklim koşullarında kullanılması gerektiğini (soğuk derecelerde) ve buzda yol tutuş lastiklerinin daha az zor iklim koşullarında (ıslak veya daha sıcak dereceler) kullanılmamasının özellikle ıslak yol tutuşu, yol tutuşu ve aşınma için düşük performansa neden olabileceğini belirten bir açıklamayı kendi internet sitelerinde bulunduracak.

Nihai kullanıcıların yeni bir araç satın almak istedikleri durumlarda, araç tedarikçileri ve dağıtıcıları, satıştan önce nihai kullanıcılara, araçla birlikte sunulan veya takılan lastikler için etiketi ve ilgili teknik tanıtıcı materyalleri sağlayacak, ürün bilgi formunu temin edecek.

Bakanlığın yükümlülükleri

Bakanlık, yönetmeliğe uygunluğu sağlamak amacıyla satış noktalarında planlı veya re’sen denetimler yapabilecek.

Bakanlık, söz konusu yönetmeliğin ve ilgili alt mevzuat hükümlerinin ihlali halinde uygulanabilecek mekanizmalar ve yaptırımlarla ilgili kuralları belirleyecek ve bunların kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla caydırıcı, etkili, orantılı şekilde gerekli tüm tedbirleri alacak.

Öte yandan, yönetmelikle, 31 Temmuz 2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)" yürürlükten kaldırıldı.

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