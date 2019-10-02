Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine 14 kuruş indirim geliyor

Yurt dışındaki ürün fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geliyor.
Söz konusu indirimin 7 kuruşu ÖTV’ye 7 kuruşu ise pompaya yansıyacak.
Yurt dışındaki ürün fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geliyor.
Söz konusu indirimin 7 kuruşu ÖTV’ye 7 kuruşu ise pompaya yansıyacak.
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