|
Ekonomi

Araç sahiplerine kış lastiği için kritik uyarı: Son günü beklemeyin

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İstanbul Valiliğinin ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasını 25 Kasım'a çektiğini belirterek, "Şoförlerimiz lastikçilerdeki olası yoğunluğu göz önünde bulundurarak son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli." ifadesini kullandı.

12:45 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv


TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,, yazılı açıklamasında, uygulamanın Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başladığını hatırlatarak, konuya ilişkin uyarılarda bulundu.


Bugünlerde soğuk ve yağışlı havaların etkili olduğuna dikkati çeken Apaydın, "Şoförlerimiz lastikçilerdeki olası yoğunluğu göz önünde bulundurarak son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli. Hava sıcaklığının 7 derece ve daha altına düştüğü yerlerde kış lastiğine geçmemek, aracın performansını düşürdüğü gibi lastik ömrünü de azaltır." değerlendirmesini yaptı.


Apaydın, bu yıl kış lastiği takmayan ticari araçların tespiti halinde 2 bin 568 lira idari para cezası uygulanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu ceza, yeni yılda yeniden değerlendirme oranında yüzde 58,46 artırılarak güncellenecek. 25 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması için denetim yapacak yetkililer, şoför esnafımızın mağdur olmaması için 1 Aralık'a kadar cezai işlem uygulamamalı. Bu tarihler geçiş süreci olarak değerlendirilip, uyarı ve eğitim odaklı olmalı."


"Şehirler arası çalışanların zincirsiz yola çıkmamaları gerekiyor"


Apaydın, kış lastiğinin yanı sıra araçların diğer kışlık bakımlarının da ihmal edilmemesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kışlık bakımı yapılmayan araçlar trafiğe çıktığında normalden daha fazla masraf çıkarıyor. Bu yüzden tüm araçlar için motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması çok önemli. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz koyulmalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirler arası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları büyük önem taşıyor."






#Kış lastiği uygulaması
#TŞOF
#Fevzi Apaydın
#İstanbul Valiliği
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP'nin 2024 yerel seçimleri için il ilçe belediye başkanı aday adaylığı ücretleri belli oldu!