Araç sahiplerini sevindirecek haber: Benzine indirim geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizden bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. En çok mavi bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3'üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz" dedi.