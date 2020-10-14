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Ekonomi Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan yandı 100 bin liraya kadar çıkıyor
OTOMOTİV

Araçlarda kışlık bakımı nasıl yapılır, kışlık bakım fiyatları ne kadar? Uyarı yapıldı

Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan yandı: 100 bin liraya kadar çıkıyor

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar, zamanında yapılmadığı takdirde, ciddi hasarların ve maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ustalar, bakımların aksatılan bir aracın motorunda oluşabilecek hasarın, aracın marka ve modeline göre 10 bin liradan, 100 bin liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
Araçlarda, kışlık ve periyodik bakımlar yapılmadığı zaman ciddi hasarlara yol açabiliyor.
Araçlarda, kışlık ve periyodik bakımlar yapılmadığı zaman ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı gün geçtikçe artarken, araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yazın olduğu kadar kış aylarında da kullanılan araçlar, kışlık ve periyodik bakımların yapılmadığı zaman ciddi hasarlara yol açabiliyor. Ustalar, bakımların aksatılan bir aracın motorunda oluşabilecek hasarın, aracın marka ve modeline göre 10 bin liradan, yüz bin liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı: Kalitesiz yağ kullanmayın
EKONOMİ
Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı: Kalitesiz yağ kullanmayın

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde araçların motorunda ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, motor ömrünün de kısalacağını belirtti. Bakımların araçlara göre farklı kilometrelerde yapıldığını ancak, kilometre bir yıl içerisinde tamamlanmadığı takdirde bakımın yenilenmesini gerektiğini ifade eden Akyürek, “Kışlık bakımını yaptırınca araç rahatlar. Bakımların zamanında yapılmadığı zaman sıkıntılar çıkabiliyor, araca zarar verebiliyor. Bu yüzden yazlık ve kışlık bakımların zamanında yapılması lazım. Kış ayları öncesi araçların yağ, tüm filtreler ve antifrizinin değişmesi lazım. Özellikle antifriz kışın motor sıvısının donmasını engeller, araçlar sabahları soğuk havalarda daha rahat çalışır” dedi.

“Motor onarım maliyeti 10 binde 100 bin liraya kadar çıkabilir”

  • Yağ değişiminin önemine değinen Akyürek, “Yağ değişimizi zamanında yapılmazsa araç gün geçtikçe yağ yakmaya başlar, motorun ömrünü kısaltır. Kullanılmaz hale gelen bir motorun onarım maliyeti ise 10 bin liradan, aracın marka ve modeline göre 100 bin liraya kadar çıkabilir” ifadelerine yer verdi.

Araç yağının zamanında değişmesi gerektiğini, kış aylarında ise muhakkak antifriz kullanılması gerektiğini ifade eden araç sahibi Bilal Ocak, “Her şeyin bir zamanı olduğu gibi araç bakımlarının da zamanı var. Zamanında yapılan bakımlar aracın ömrünü de uzatıyor. Dikkat edilmediği zaman aracın motoruna ve insanların cebine de zarar verir. Kış yaklaşıyor, özelikle antifriz soğuk havalarda çok önemli” diye konuştu.

Araçta kış bakımı hayat kurtarır
OYNAT 02:13
Araçta kış bakımı hayat kurtarır
Yaklaşan kış mevsimi öncesi araçlarda kış bakımı çalışmaları başladı. Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerinin yolunu tutarken, ilgililer de sürücüleri araçlarının kış bakımını yaptırması konusunda uyardı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı açıklamada, araçlarda kış bakımın yapılmasının sürücüler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.


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