Araçların hasar kaydını PTT'den sorgulama imkanı: Sadece 8 lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan "kilometre sıfırlanması" konusundaki mağduriyetler giderildi.

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1 milyon 531 bin kişi kilometre sorguladı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verileri, müşteriler sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor.

Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 531 bin kişi kullandı.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

OYNAT 00:53 Binlerce araç sahibi bilmeden suç ihbarı yapıyor Çok sayıda ikinci el araç ilanında sigorta şirketlerinden para almak için kullanılan 'şişirilmiş hasar kaydı' ifadesi açıkca yer alıyor. Yasaya göre sigortadan para almak için aldatıcı beyanda bulunmanın cezası iki yıldan başlıyor. Sigorta şirketleri ise tespitini yaptığı suiistimalleri yargıya taşıyarak ciddi sonuçlar almaya başlarken, 2018'in ilk 10 ayında perte çıkarılan araç sayısı da 40 bine yaklaşmış durumda. BiP'te paylaş

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Hizmet e-ticaret platformlarında da yer alacak

Söz konusu uygulamaya ek olarak, PTT AŞ, "Araç Hasar Sorgulama" hizmetiyle araçların hasar kaydına ilişkin bilgileri de müşterileriyle paylaşmaya başladı.

Her biri ayrı ayrı 8 lira olmak üzere Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.

Hizmet yakın zamanda şirketin diğer e-ticaret platformlarında da yer alacak.

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