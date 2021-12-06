Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından aralık ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar '2021 Aralık ayında kirama ne kadar zam yapılacak? ' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Aralık ayı kira artış oranı hesaplamaya dair ayrıntılar...

ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranları belli oldu.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

REKLAM

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 354,2 lira oldu.

EKONOMİ Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

ARALIK 2021 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Enflasyona göre kira artışı yapılacak olan vatandaşlar ne kadar kira ödeyeceğini merak ediyor. Kira zam oranını hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre Aralık 2021 kira zam oranı hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL

REKLAM

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: % 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 354,2 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.354,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 lira olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 354,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.354,2 lira olarak gerçekleşmektedir.

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 lira olan bir kiracının % 17,71 Kira Artış Oranı ile birlikte Aralık ayında ödeyeceği kira zammı, 177 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.177 TL olarak gerçekleşmektedir.

REKLAM

TÜFE NEDİR?

TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi demektir. Tüketici Fiyat Endeksi, bireylerin ortalama tüketim alışkanlıklarını yansıtacak şekilde seçilen mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin belirli bir zaman aralığındaki fiyat değişimini ölçer. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan TÜFE değişim oranı, perakende fiyat değişimlerini gösteren enflasyon oranıdır.

TÜFE’yi hesaplamak için fiyatlarının takip edileceği mal ve hizmetlerden oluşan mal ve hizmet sepetinin oluşturulması, referans yılının, bu sepette yer alan mal ve hizmetlerin satın alınması için ödenen parasal tutarların, ve ilgili ayın fiyat seviyelerinin belirlenmesi gereklidir.

TÜFE, enflasyon göstergesi olarak, ekonomik politikaların belirlenmesi, ücret, fiyat, kira artışlarının ayarlanması, parasal değerlerin enflasyondan arındırılması, ekonomik faaliyetlerin yönlendirilmesinde baz alnır.

REKLAM

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.