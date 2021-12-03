TÜFE'ye göre en yüksek zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

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FOTOĞRAF 12 Kasım ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, aralık ayına ait kira artış oranı belli oldu.<br><br> TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.<br><br> Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu.<br><br> Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:<br><br> Konut Kirası: 2.000 TL<br><br> TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: yüzde yüzde 17,71<br><br> Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 354,2 TL<br><br> Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.354,2 TL Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 354,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.354,2 lira olarak gerçekleşmektedir.<br><br> Aralık ayı kira artış oranı belli oldu Son dakika haberine göre kasım ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 354,2 lira oldu. İşte kira zammı hesaplama...

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NE KADAR KİRA ÖDEYECEĞİM?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla beraber kira artış oranı hesaplama şöyle yapılacak:

Konut Kirası: 2.000 Türk lirası

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: yüzde 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 177,1 Türk lirası

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Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 177,1 Türk lirası

Açıklanan rakamlara göre kirası bin Türk lirası olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 177,1 Türk lirası olarak hesaplanırken, zamlı kira tutarı ise 2177,1 Türk lirası oldu.