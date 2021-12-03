TÜFE'ye göre en yüksek zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.
NE KADAR KİRA ÖDEYECEĞİM?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla beraber kira artış oranı hesaplama şöyle yapılacak:
Konut Kirası: 2.000 Türk lirası
TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: yüzde 17,71
Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 177,1 Türk lirası
Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 177,1 Türk lirası
Açıklanan rakamlara göre kirası bin Türk lirası olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 177,1 Türk lirası olarak hesaplanırken, zamlı kira tutarı ise 2177,1 Türk lirası oldu.