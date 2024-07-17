Areda Piar Türk halkının Çin otomobillerine uygulanan ek vergiye tepkisini araştırdı: Yüzde 67'si yanlış buluyor

Araştırmanın detayları incelendiğinde ilginç bir sonuç da ortaya çıkıyor. Çin otomobillerine uygulanan ek gümrük vergisine erkeklerin yüzde 66,1’i karşı çıkarken kadınlarda bu oran yüzde 68’e kadar yükseliyor. Buna paralel olarak kadınların yüzde 32’si vergi uygulamasını desteklerken erkeklerdeki karşılığı yüzde 33,9 olarak araştırmaya yansıyor.

Çin otomobillerine uygulanan yüzde 40’lık ek vergiye en çok karşı çıkan yaş grubu yüzde 70,2 ile 35-54 yaş aralığındakiler. Bu yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 29,8’i ise uygulamayı destekliyor. 55 yaş ve üzerindeki katılımcılar da yüzde 69 ile vergiye karşı çıkanlar arasında. Bu yaş grubunun yüzde 31’i ise ek vergi uygulamasını doğru buluyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri, 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 37,9 ile ek vergi uygulamasına en çok destek veren grupta yer alması. Ancak yine de bu yaş aralığındakiler de yüzde 62,1 ile çoğunluğu ek vergi uygulamasına karşı çıkanlara katılıyor.