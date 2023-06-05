Arnavutluk merkezli gazete 'Savaşta devrim yaratan silah' sözleriyle duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verildi

Arnavutluk merkezli gazete, ülkenin Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdiğini duyurdu.
Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Kısa sürede dünyanın sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan Bayraktar TB2'ler Arnavutluk radarına girdi.
Arnavutluk hükümeti, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdi.
'Savaşta devrim yaratan silah'
Arnavutluk merkezli Gazeta Tema'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
Arnavutluk Savunma Bakanı övgüyle söz etti
Haberde, Arnavutluk Savunma Bakanı'nın Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz ettiği şu sözlerine yer verildi: