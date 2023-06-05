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Ekonomi

Arnavutluk merkezli gazete 'Savaşta devrim yaratan silah' sözleriyle duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verildi

Arnavutluk merkezli Gazete Tema, Arnavutluk hükümetinin Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdiğini duyurdu. Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz edilen haberde, "Hükümet, savaşta devrim yaratan bir silah olan Türk Bayraktar insansız hava araçlarının Arnavutluk'tan satın alınmasına yönelik hükümet sözleşmesini hafta ortasında onayladı." ifadelerine yer verildi.

11:54 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arnavutluk merkezli gazete, ülkenin Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdiğini duyurdu.

Arnavutluk merkezli gazete, ülkenin Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdiğini duyurdu.

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kısa sürede dünyanın sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan Bayraktar TB2'ler Arnavutluk radarına girdi.

Arnavutluk hükümeti, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verdi.

'Savaşta devrim yaratan silah'

Arnavutluk merkezli Gazeta Tema'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Hükümet, savaşta devrim yaratan bir silah olan Türk Bayraktar insansız hava araçlarının Arnavutluk'tan satın alınmasına yönelik hükümet sözleşmesini hafta ortasında onayladı.

Arnavutluk Savunma Bakanı övgüyle söz etti

Haberde, Arnavutluk Savunma Bakanı'nın Bayraktar TB2'lerden övgüyle söz ettiği şu sözlerine yer verildi:

'Bayraktar Teknoloji' firması, savunma ve havacılık alanında dönüştürücü teknolojilerin tasarımında uzmanlaşmıştır. Bu uçakların donatılması, Arnavutluk hükümetinin diğer kurumlarına çeşitli alanlarda operasyonel düzeyde büyük destek sağlayacaktır.


Can Ataklı'nın 'Nerede kullanacağız?' diyerek hedef aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün TSK envanterine giriyor
Can Ataklı'nın 'Nerede kullanacağız?' diyerek hedef aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün TSK envanterine giriyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak. TCG Anadolu'nun envantere girmesi merakla beklenirken yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı'nın geçtiğimiz senelerde uçak gemisini hedef aldığı paylaşımı gündeme geldi. Savunma sanayi atılımlarından rahatsız olan Can Ataklı, "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" demişti.


#Arnavutluk
#Bayraktar
#SİHA
26 dakika önce
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