Can Ataklı'nın 'Nerede kullanacağız?' diyerek hedef aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün TSK envanterine giriyor

Muhalif gazeteci Can Ataklı, geçtiğimiz senelerde yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yerli uçak gemisini hedef almıştı.
Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
Dünyanın ilk SİHA gemisi
Can Ataklı 'O gemiyi nerede kullanacağız?' demişti
Savunma sanayiinin göz bebeği yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı, geçtiğimiz senelerde yaptığı paylaşımda yerli uçak gemisini hedef almıştı.