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Ekonomi

Can Ataklı'nın 'Nerede kullanacağız?' diyerek hedef aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün TSK envanterine giriyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak. TCG Anadolu'nun envantere girmesi merakla beklenirken yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı'nın geçtiğimiz senelerde uçak gemisini hedef aldığı paylaşımı gündeme geldi. Savunma sanayi atılımlarından rahatsız olan Can Ataklı, "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" demişti.

13:13 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muhalif gazeteci Can Ataklı, geçtiğimiz senelerde yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yerli uçak gemisini hedef almıştı.

Muhalif gazeteci Can Ataklı, geçtiğimiz senelerde yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yerli uçak gemisini hedef almıştı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Dünyanın ilk SİHA gemisi

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın
"ilk SİHA gemisi"
olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

Can Ataklı 'O gemiyi nerede kullanacağız?' demişti

Savunma sanayiinin göz bebeği yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı, geçtiğimiz senelerde yaptığı paylaşımda yerli uçak gemisini hedef almıştı.

Savunma sanayi atılımlarından rahatsız olan Can Ataklı
"Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?"
demişti.

#TCG Anadolu
#Can Ataklı
#uçak gemisi
33 dakika önce
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