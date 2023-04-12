İngiliz Daily Mail gazetesi TCG Anadolu'yu mercek altına aldı: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak

Türkiye’nin denizcilik ve savunma alanında dün tarihi bir gün yaşandı. İHA’lar ve en ağır helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği kendi sınıfında dünyanın ilk savaş gemisi TCG Anadolu hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Anadolu sayesinde oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz" diye konuştu.

"Türkiye deniz harp tarihine yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor"

Onlarca silahlı insansız hava aracının görev alabileceği dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu uluslararası basında da yankı uyandırdı. Türkiye'nin SİHA gemisine ilişkin bir yazı yayınlayan İngiliz Daily Mail gazetesi, "Türkiye, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak" ifadesine yer verdi. İngiliz medyasında yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak. Bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.

SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor."

TCG Anadolu'nun özellikleri neler?

TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak anılıyor. TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 58 metre. Gemide 1.310 metrekare boyutunda, tank ve konteyner gibi ağır araçların taşınmasında kullanılabilecek ağır yük garajı bulunuyor.

Gemide buna ek olarak 165 metrekarelik bir gemi havuzu, 1.880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ve bir uçuş rampasının yer aldığı 5.440 metrekarelik uçuş güvertesi ve 900 metrekare de hangar yer alıyor.

Hangi araçlar kullanılabilecek?

TCG Anadolu, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. TCG Anadolu, 6 adet F-35B, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel amaçlı helikopter ve 2 adet de insansız hava aracı taşıyabilme yeteneğine sahip. Ayrıca TCG Anadolu 13 adet tank, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı-ZAHA, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek. TCG Anadolu'yu, Kızılelma, Bayraktar TB2, Hürjet gibi araçlar kullanabilecek.







